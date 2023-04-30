В Адыгее от града пострадало более 2 тысяч гектаров сельхозкультур

В Адыгее град побил будущий урожай. Фото: t.me/Kuanov_AA

В Адыгее фермерам компенсируют до 80% затрат, которые они понесли из-за градобоя 29 апреля. Но при единственном условии – угодья должны быть застрахованными. Всего из-за разгула стихии в республике пострадало более 2 тысяч гектаров различных сельхозкультур, сообщили в минсельхозе республики.

- От градобития в республике пострадало 736 га пшеницы, 486 га рапса, 40 га ячменя, 15 га овса, 822,9 га многолетних насаждений. Сегодня я встретился с руководителями хозяйств Гиагинского и Кошехабльского районов, пострадавших от вчерашнего удара, - рассказал министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов.

Во время встречи было обсуждено текущее положение и возможные дальнейшие пути выхода из сложившейся ситуации.