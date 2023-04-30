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НовостиОбщество30 апреля 2023 12:05

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать до 10 мая
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 10 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов.

- Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар с 29 апреля по 10 мая 2023 года, - говорится в документе.

Отмечается, что местный уровень реагирования введен на угрозу возникновения в городе чрезвычайных ситуаций.