В Краснодаре ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 10 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов.

- Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар с 29 апреля по 10 мая 2023 года, - говорится в документе.

Отмечается, что местный уровень реагирования введен на угрозу возникновения в городе чрезвычайных ситуаций.