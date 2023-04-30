В Краснодаре выдан льготный заем в размере 2 млн рублей производителю аксессуаров для одежды

В Краснодаре появится производство верхней одежды. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краевой Фонд микрофинансирования предоставил льготный заём в размере 2 млн рублей индивидуальному предпринимателю. Полученные по программе «Промышленник» средства бизнесмен вложит в создание линейки верхней одежды. До этого его компания специализировалась лишь на производстве аксессуаров для одежды.

— Бизнесменам сложно без поддержки закупить большое количество сырья или расширить производство. Но благодаря помощи государства предприниматели воплощают новые идеи и осваивают новые рынки сбыта. Для города развитие бизнеса идет в плюс, — рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Льготные займы по программе «Промышленник» предоставляются субъектам среднего и малого предпринимательства, производящим промышленную продукцию. Сумма выделенных средств не превышает 5 млн рублей под 1–4,25% годовых. Погасить заем бизнесмены должны в течении 36 месяцев.