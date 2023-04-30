В Сочи остановка «Торговый центр Мелодия» станет «Платановой аллеей»

В Сочи меняют устаревшие названия остановок. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи выбрали новое название для остановки «Торговый центр Мелодия». В мэрии курорта жителям предложили на выбор несколько вариантов – «Платановая аллея», «улица Навагинская», также можно было проголосовать за старое название или предложить свой вариант.

- Подводим итоги опроса о переименовании остановочного пункта. Большинство голосов было отдано за «Платановую аллею», - подвели итоги в мэрии. Голосование проходило во всех официальных аккаунтах администрации Сочи в социальных сетях.

Год архитектуры в Сочи планируют планируется заменить 222 модуля. Вместе с этим предложено актуализировать названия остановочных пунктов.