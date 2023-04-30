В центре Краснодара 4 улицы остались без воды из-за аварии

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП
В Краснодаре 4 улицы временно остались без воды. Отключение произошло в Центральном округе из-за аварии.
- В результате утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения по улице 40 лет Победы, 10 остановлена подача воды в жилые дома, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, без водоснабжения остаются улицы Офицерская, Колхозная. Воды также нет по улицам Курчатова и 40 лет Победы.
В настоящее время на месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи воды уточняется.