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НовостиОбщество30 апреля 2023 13:06

В центре Краснодара 4 улицы остались без воды из-за аварии

Поломка произошла в Центральном округе
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

В Краснодаре 4 улицы временно остались без воды. Отключение произошло в Центральном округе из-за аварии.

- В результате утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения по улице 40 лет Победы, 10 остановлена подача воды в жилые дома, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без водоснабжения остаются улицы Офицерская, Колхозная. Воды также нет по улицам Курчатова и 40 лет Победы.

В настоящее время на месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи воды уточняется.