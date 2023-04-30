На Кубани назвали девять лучших педагогов дополнительного образования

На Кубани определили лучших педагогов дополнительного образования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре озвучили итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». В финал конкурса вышли 43 участника. Победителей выбрали в девяти номинациях.

- Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - главный конкурс системы дополнительного образования детей. Участники обменялись профессиональным опытом и приобрели новые знания и умения, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» победил Андрей Колесник из краснодарского Центра детского технического творчества «Юный техник».

Лучшим «Педагогом дополнительного образования по художественной направленности» стала Дарья Чаленко из Каневского района. Дарья работает в Центре творчества «Радуга»

В номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» победителем признали Надежду Кабишева из краснодарского Межшкольного эстетического центра.

В номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» победила усть-лабинка Ольга Козиняшева, представлявшая Центр компетенций «Ориентир».

В номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» лучшим Николай Николаев из новороссийской спортивной школы «Каисса».

Ирина Симакова из Центра развития творчества детей и юношества станицы Северской обошла коллег в номинации в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности».

Лучше всех справилась с заданиями в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» Полина Тищенко из Центра развития творчества станицы Северской.

Эксперты признали победительницей Ольгу Куриленко из Центра творчества «Пирамида» Тимашевского района в номинации «Наставник-педагог в дополнительном образовании».

И звание «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью» досталось Елене Даниловой из Дома детского творчества поселка Псебай Мостовского района.

Все девять победителей регионального этапа примут участие во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».