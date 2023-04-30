Ксения Куценок из Сочи победила во Всероссийской олимпиаде школьников

Ученица 11 класса сочинской гимназии №1 Ксения Куценок стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников. Девушка показала один из лучших в стране результатов на всех четырех этапах олимпиады по литературе.

- В итоге юная сочинка обошла более 300 старшеклассников, которые также участвовали в интеллектуальных состязаниях. Примечательно, что ранее, сестра Ксении - Татьяна Куценок стала призером Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Церемония награждения прошла в Москве. Благодаря победе у Ксении есть льготы при поступлении во все профильные вузы России.