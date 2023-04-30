По результатам 6 школьников стали победителями, а 32 - призерами Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся региона получили 38 наград. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников выступили 88 учащихся Кубани. Ранее ребята стали победителями и призерами регионального тура. Школьники выполнили задания по 24 предметам.

По результатам 6 учеников стали победителями. Еще 32 учащихся заняли призовые места.

- Все они - гордость Кубани. Уверен, что каждый из них, внесет свой вклад в развитие нашей страны и края, и мы еще не раз услышим их имена, - отметил Вениамин Кондратьев. - Благодарен педагогам, которые смогли найти и развить юные таланты, привести их к высоким результатам на всероссийском уровне.