Что произошло за ночь 1 мая в Краснодарском крае

Что произошло в Краснодарском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП» - Кубань» продолжает следить за происходящим в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости региона.

На Кубани после пропажи двух аниматоров возбуждено уголовное дело. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались из станицы Крыловской домой в Усть-Лабинск. Но внезапно исчезли.

В краснодарских торговых центрах открылись под новыми названиями ушедшие из-за санкций магазины одежды.

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 10 мая. Такой режим введен на угрозу возникновения в городе чрезвычайных ситуаций.

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +14 градусов. Такую температуру зафиксировали в Геленджике.