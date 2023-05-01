Погода в Сочи на 1 мая 2023: курорт будет заливать дождь

Погода в Сочи для прогулок не подойдет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний месяц весны на Черноморском побережье начнется с непогоды. Так, в Сочи 1 мая воздух днем прогреется до +13 градусов, а в ночные часы - лишь до +8. При этом на курорте прогнозируют дождь, который будет идти буквально на всей территории города. Ожидается штиль.

А вот на Красной Поляне отметки еще ниже. Днем температура воздуха будет держаться на значениях в 10 градусов, ночью похолодает до +6. Погода на горнолыжных курортах ожидается дождливая. Причем зонтами и дождевиками стоит запастись на всех высотах.

На вершине - достаточно холодно. Днем столбики термометров покажут +1, а ночью отметки рухнут до минус 5 градусов.