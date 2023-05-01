Вениамин Кондратьев поздравил жителей и гостей Кубани с 1 мая. Фото: t.me/kondratyevvi

Вениамин Кондратьев поздравил жителей и гостей Кубани с праздником Весны и Труда. Традиционно его отмечают 1 мая.

- Этот праздник объединяет людей разных поколений и профессий. Он олицетворяет близкие каждому из нас ценности дружбы, добра, солидарности, любви к труду и родной земле, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что праздник Весны и Труда позволяет нам делать все возможное, чтобы наша страна уверенно шла вперед, решала самые амбициозные задачи и достойно отвечала на любые вызовы.