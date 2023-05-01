Погода в Краснодаре на 1 мая 2023: в город вернется тепло, но ненадолго

На улицу без зонта лучше не выходить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На погоду Кубани влияет малоактивный атмосферный фронт. Сейчас он смещается на восток с запада. Вместе с собой он несет очаги кучево-дождевых облаков, которые принесут порцию дождей. Правда, синоптики говорят, что осадки ожидаются кратковременные.

- Ветер будет западной четверти 4-9 метров в секунду, днем порывы достигнут 15-17 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 9 градусов со знаком плюс. Днем отметки вырастут до +18 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что выше нормы.

Уже со вторника, 2 мая, температурные отметки начнут падать, а дождь усилит похолодание.