Митрополит Григорий возглавил Литургию Ассоциации сестричеств милосердия в Краснодаре

Владыке сослужили духовные наставники сестричеств милосердия храмов Екатеринодарской епархии.

Митрополит Григорий возглавил Литургию Ассоциации сестричеств милосердия Екатеринодарской епархии. Богослужение прошло в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На нем собрались сестры милосердия из всех сестричеств Екатеринодарской епархии - общая молитва объединила более двухсот человек.

Владыке сослужили духовные наставники сестричеств милосердия храмов Екатеринодарской епархии.

Митрополит Григорий поблагодарил сестер милосердия за труды и отметил их деятельность епархиальными наградами.

- Медали святой великомученицы Екатерины II степени удостоены более 10 человек, - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии. - Это сестры милосердия Екатерининского кафедрального собора и храма «Всех скорбящих Радость» — старейшего сестричества Екатеринодарской епархии.

Также сестры многих общин милосердия храмов епархии получили Архиерейские грамоты и благодарности.

По окончании Литургии митрополит Григорий совершил посвящение в сестры и братья милосердия почти 30 человек. Владыка прочитал особую молитву и благословил сестер на ношение белого плата, а братьев – нарукавной повязки с красным крестом.

Напомним, что это уже вторая сестринская общая Литургия. За прошедшее время Ассоциация сестричеств милосердия Екатеринодарской епархии расширилась.

- Сейчас в нее входит уже 12 обществ милосердия. Девять из Краснодара, а также сестричества из Апшеронска, Горячего Ключа и Белореченска, - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии.