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НовостиОбщество1 мая 2023 6:56

Митрополит Григорий возглавил Литургию Ассоциации сестричеств милосердия в Краснодаре

Богослужение провели в Свято-Екатерининском кафедральном соборе
Евгения СОРОКА
Владыке сослужили духовные наставники сестричеств милосердия храмов Екатеринодарской епархии.

Владыке сослужили духовные наставники сестричеств милосердия храмов Екатеринодарской епархии.

Митрополит Григорий возглавил Литургию Ассоциации сестричеств милосердия Екатеринодарской епархии. Богослужение прошло в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На нем собрались сестры милосердия из всех сестричеств Екатеринодарской епархии - общая молитва объединила более двухсот человек.

Владыке сослужили духовные наставники сестричеств милосердия храмов Екатеринодарской епархии.

Митрополит Григорий поблагодарил сестер милосердия за труды и отметил их деятельность епархиальными наградами.

- Медали святой великомученицы Екатерины II степени удостоены более 10 человек, - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии. - Это сестры милосердия Екатерининского кафедрального собора и храма «Всех скорбящих Радость» — старейшего сестричества Екатеринодарской епархии.

Также сестры многих общин милосердия храмов епархии получили Архиерейские грамоты и благодарности.

По окончании Литургии митрополит Григорий совершил посвящение в сестры и братья милосердия почти 30 человек. Владыка прочитал особую молитву и благословил сестер на ношение белого плата, а братьев – нарукавной повязки с красным крестом.

Напомним, что это уже вторая сестринская общая Литургия. За прошедшее время Ассоциация сестричеств милосердия Екатеринодарской епархии расширилась.

- Сейчас в нее входит уже 12 обществ милосердия. Девять из Краснодара, а также сестричества из Апшеронска, Горячего Ключа и Белореченска, - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии.