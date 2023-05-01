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НовостиОбщество1 мая 2023 7:00

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

Порывы ветра поднимутся до 22 м/с
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Оно будет действовать до 2 мая.

- Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений. Пройдет сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Усть-Лабинском районах ожидаются подъемы уровня воды в река. Они могут превышать неблагоприятные отметки.