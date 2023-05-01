Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут поучаствовать в V федеральном форуме «Производительность 360». Он пройдет в Казани с 20 по 21 июля в «ИТ-парке» имени Башира Рамеева.

- Сегодня бережливые технологии становятся одним из значимых факторов экономического развития. Под руководством ФЦК в стране развернута широкая сеть региональных центров компетенций. Она работает над повышением квалификации сотрудников компаний и развивает движение рационализаторов, - сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Уточняется, что с участниками поделятся своим опытом более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем. Итогом Форума станут готовые решения для развития бизнеса в условиях структурной трансформации экономики.

Для того, чтобы поучаствовать в форуме, необходимо подать заявку на официальном сайте forum-360.ru.