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НовостиОбщество1 мая 2023 7:52

В Краснодаре провели тысячную операцию с помощью робота «Да Винчи»

Система обеспечивает высокую точность движений оперирующего специалиста
Мария ЧАЛАЯ

В Краснодаре провели тысячную операцию с помощью робота «Да Винчи». В онкодиспансере уже 8 лет успешно применяют роботизированные хирургические системы.

- из 86 онкодиспансеров нашей страны, кубанский – единственный, в котором установлено такое оборудование. Система «Да Винчи» обеспечивает высокую точность движений оперирующего специалиста, а также трехмерное изображение операционного поля, - сообщила заместитель Губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что врач управляет действиями робота с помощью джойстика. Он ориентируется на 3D-изображение на экране с 10-кратным увеличением.

Еще два робота-хирурга помогают оперировать пациентов в ККБ №1.