Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет фестиваль летних вин «Цвет Лозы» 11-12 июня. Он состоится на территории комплекса «Винотеррия» в хуторе Семигорском рядом с Новороссийском.

- В этом году впервые организуют большую открытую дегустацию. Гости и эксперты среди участников определят лучшие белые и розовые вина 2022 года. Также впервые пройдет всероссийская премия «Цвет лозы». В ее рамках путем народного голосования определят «Лучший винный гид» и «Лучшего винного блогера/журналиста», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках фестиваля будут проходить открытые тематические дискуссии, концерты, винная ярмарка, лекторий, винные мастер-классы и игры. Будут работать фуд-корт и лаунж, галерея виноделен, зона активных игр, фотозоны.