В Краснодарском крае открылся межрегиональный Слет юных поисковиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани открылся межрегиональный Слет юных поисковиков. Он проходит на базе муниципального молодежного лагеря «Бабиев сад» в станице Михайловской Курганинского района. Мероприятие продлится до 4 мая.

- Участников слета на протяжении шести дней ждет насыщенная программа. В нее войдут военно-спортивные состязания, поездки на картинге, обучающие мастер-классы и лекции от экспертов по поисковой деятельности. Также пройдут соревнования по рафтингу, круглый стол по проекту «Без срока давности, - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что обучающая и военно-спортивная программа слета включает работу на обучающих тематических площадках и занятия по архивно-поисковой работе. Участников обучают технике безопасности при проведении поисковых работ, горному туризму и оказанию первой помощи. Также документированию ее результатов, использованию специального оборудования.

На мероприятие приехали участники из Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан. Всего вместе с кубанскими ребятами и наставниками собралось более 60 человек.