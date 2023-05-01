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НовостиОбщество1 мая 2023 12:24

На Кубани полицейские задержали пьяного мопедиста

Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей
Мария ЧАЛАЯ
Полицейские задержали пьяного мопедиста на Кубани. Фото: Госавтоинспекция Кубани

Полицейские задержали пьяного мопедиста на Кубани. Фото: Госавтоинспекция Кубани

На Кубани полицейские задержали пьяного мопедиста. Нарушителем оказался 35-летний житель Северского района. Инцидент произошел в ночь на 1 мая в станице Федоровской.

- ДПС был замечен водитель мопеда, который совершал резкие маневры, не соответствующие дорожной обстановке. Мужчину остановили. У него были явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, шаткость, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Уточняется, что водитель отказался проходить процедуру освидетельствования.

На данный момент мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет.