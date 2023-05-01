Все написавшие получают дипломы участников исторической акции.

157 сотрудников охраны Минтранса России написали Диктант Победы. Из них 110 участников - это руководители подразделений ведомства. Отметим, что в этом году основными темами диктанта стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

- Диктант на тему событий Великой Отечественной войны дал возможность работникам проверить свою историческую грамотность, - говорит «КП» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Диктант Победы - это международная акция, которая проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Поздравляя участников акции с успешным получением сертификатов, и.о. директора Краснодарского филиала Александр Репников подчеркнул, что участие работников в «Диктанте Победы» позволило вспомнить о цене сохранения мира на земле, за который не щадили своих жизней наши деды и отцы на фронтах войны.