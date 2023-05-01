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НовостиОбщество1 мая 2023 12:48

157 сотрудников охраны Минтранса России написали Диктант Победы

Таким образом, они проверили свою историческую грамотность
Евгения СОРОКА
Все написавшие получают дипломы участников исторической акции.

Все написавшие получают дипломы участников исторической акции.

157 сотрудников охраны Минтранса России написали Диктант Победы. Из них 110 участников - это руководители подразделений ведомства. Отметим, что в этом году основными темами диктанта стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

- Диктант на тему событий Великой Отечественной войны дал возможность работникам проверить свою историческую грамотность, - говорит «КП» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Диктант Победы - это международная акция, которая проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память». Поздравляя участников акции с успешным получением сертификатов, и.о. директора Краснодарского филиала Александр Репников подчеркнул, что участие работников в «Диктанте Победы» позволило вспомнить о цене сохранения мира на земле, за который не щадили своих жизней наши деды и отцы на фронтах войны.