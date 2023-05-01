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В Сочи в праздник Весны и Труда провели более 50 мероприятий. Фестивали и выставки устроили во всех четырех районах курорта.

- Мероприятия проводили в парках, учреждениях культуры и на площадях. Например, в парке «Ривьера» в течение всего дня проходили выступления творческих коллективов. Также там работала арт-ярмарка и экомаркет, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в «Сочи Парке» провели карнавальное шествие. В Музее истории Хостинского района подготовили познавательную программу, в доме творчества и досуга «Луч» организовали ярмарку народного творчества. Кроме того, в арт-галерее «Родина» для школьников провели художественный мастер-класс.