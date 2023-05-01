В тоннеле Сочи загорелась иномарка. Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье».

В тоннеле Сочи сгорела иномарка. Renault вспыхнула в районе улицы Фабрициуса. Огонь потушили прибывшие на место пожарные.

- Все системы в тоннеле отработали на 100% штатно: видеонаблюдение, пожарная сигнализация, оповещение, подача воды в гидрант, вентиляция, предупредительные сигналы. На данный момент движение в тоннеле перекрыто, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Уточняется, что в машине находилось пять человек. Все они успели выйти из автомобиля до возгорания.