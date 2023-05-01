На Кубани в аварии перевернулась машина. Фото: t.me/mvd_23

В ДТП на Кубани пострадало пять человек. Авария произошла в Усть-Лабинском районе на дороге «Выселки-Кирпильская».

- Примерно в 15:30 65-летний мужчина ехал за рулем Renault Logan. Он не выбрал безопасную скорость и на закругленном участке дороги не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате аварии никто не погиб. Водителя и 4 пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Также устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.