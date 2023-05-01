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НовостиОбщество1 мая 2023 16:34

В Сочи фонд «Талант и успех» стал совладельцем структуры Ткачева

Он получил долю акций компании «Сочи-парк пять плюс»
Мария ЧАЛАЯ
Фонд «Талант и успех» стал совладельцем структуры Ткачева в Сочи

Фонд «Талант и успех» стал совладельцем структуры Ткачева в Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи фонд «Талант и успех» стал совладельцем структуры Ткачева. Образовательный фонд получил долю акций компании «Специализированный застройщик «Сочи-парк пять плюс». Теперь он владеет 26% компании.

- При этом до 73% сократилась доля учредителя ООО «Сочи-парк курорт». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 17 апреля 2023 года. Еще 1% специализированного застройщика принадлежит ООО «Мантера», - сообщили РБК из материалов системы СПАРК.

Уточняется, что ООО «СЗ «Сочи-парк пять плюс» зарегистрировали в Сириусе в 2019 году. Его основным видом деятельности является область инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. Также управление проектами строительства, предоставление технических консультаций, выполнение строительного контроля и авторского надзора.

Данную организацию связывают с семейным бизнесом бывшего губернатора Кубани, а также бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Образовательный фонд «Талант и успех» зарегистрировали в Сириусе в 2014 году. Он работает в отрасли основного общего образования. Фондом руководит Елена Шмелева.