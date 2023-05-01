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НовостиПроисшествия1 мая 2023 17:14

Прокуратура Кубани поставила на контроль дело исчезновения двух аниматоров

Автомобиль, на котором ехали коллеги, нашли сгоревшим
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани по пути домой исчезли два аниматора

На Кубани по пути домой исчезли два аниматора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кубани поставила на контроль дело исчезновения двух аниматоров. 37-летний мужчина и его 19-летняя коллега пропали, возвращаясь с выступления.

- В ночь с 28 на 29 апреля молодые люди, после проведенного мероприятия в Ленинградском районе, пробили колесо по дороге домой. Они остановились и начали заниматься его ремонтом. После этого они перестали выходить на связь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что сегодня их машину нашли сгоревшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц из корыстных побуждений. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Краснодарского края.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Кубани третьи сутки ищут пропавших аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, возвращавшихся домой с выступления.