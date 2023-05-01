На Кубани по пути домой исчезли два аниматора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кубани поставила на контроль дело исчезновения двух аниматоров. 37-летний мужчина и его 19-летняя коллега пропали, возвращаясь с выступления.

- В ночь с 28 на 29 апреля молодые люди, после проведенного мероприятия в Ленинградском районе, пробили колесо по дороге домой. Они остановились и начали заниматься его ремонтом. После этого они перестали выходить на связь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что сегодня их машину нашли сгоревшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц из корыстных побуждений. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Краснодарского края.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Кубани третьи сутки ищут пропавших аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, возвращавшихся домой с выступления.