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НовостиОбщество2 мая 2023 3:59

В Сочи отключат свет на 38 улицах 2 мая

Это связано с планово-предупредительным ремонтом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Такие работы нужны для того, чтобы предотвратить нарушения электроснабжения и обеспечить надежную подачу энергии

Такие работы нужны для того, чтобы предотвратить нарушения электроснабжения и обеспечить надежную подачу энергии

В Сочи около 38 улиц останутся без благ цивилизации. В некоторых домах отключат свет 2 мая. Это связано с планово-предупредительным ремонтом.

- Такие работы нужны для того, чтобы предотвратить нарушения электроснабжения и обеспечить надежную подачу энергии, - сообщили в пресс-службе сочинских электросетей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, света не будет с 07:00 до 20:00 часов. Электроэнергию отключат в селе Галицыно на улице Батайская (частично), на улицах Подольская, Черновицкая, Абхазкая. Также света не будет на улицах Мира (район аэропорта), Мостовая, Светогорская, Прогресс, Лавровая, Новомонастырская и другие.