Форум «Арт-пространство» в Северском районе собрал 100 единомышленников

Фото: t.me/krdru

В Северском районе прошел форум творческой молодежи. В лагере «Дубрава» собрались 100 единомышленников.

- Молодежи на форуме рассказывали об актерском мастерстве, организации мероприятий, журналистике, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В лагере прошли тематические мастер-классы, фестивали и концерт.

В настоящее время продолжается набор на летние смены в молодежный лагерь, заявления будут приниматься на первую смену до 23 мая. Для подачи заявления необходимо родителю или опекуну предоставить документы в управление по делам молодёжи по адресу: ул. Красная, 118, 7 этаж. Смена продлится с 6 по 19 июня. Всего с июня по август «Дубрава» примет пять потоков.