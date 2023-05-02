Стали известны новые подробности таинственного исчезновения аниматоров на Кубани

Машина сгорела

В Брюховецком районе Кубани нашли сгоревшую дотла машину. Автомобиль принадлежал пропавшему аниматору Кириллу Чубко. Мужчина вместе со своей коллегой Татьяной Мостыко возвращались домой из станицы Крыловской, где выступали. Но на трассе пробилось колесо. Кирилл Чубко сообщил своей жене о проблеме, но сказал не волноваться. После этого аниматор и Татьяна не выходили на связь. Их начали искать с 28 апреля.

Накануне волонтеры наконец-то нашли машину Кирилла Чубко. Но она сгорела дотла. К счастью, внутри никого не было.

- Машину нашли сегодня в посадках, сгоревшую дотла! В месте где мы уже искали 100 раз ! Когда они успели это сделать ? Просто не поддается никакому объяснению, - пишет в социальных сетях женах пропавшего аниматора Дарья Чубко.