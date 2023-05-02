В Краснодаре и крае 2 мая ожидается дождь

В регионе спрогнозировали дожди

Краснодару и краю вновь не избежать дождей. По прогнозам, в течение 2 мая в городе ожидаются осадки.

- Сегодня метеорологические условия на территории Кубани будет формировать тыловая часть циклона с центром над Каспием. Он сохранит в небе над регионом обширные облачные поля, вызовет локальные и кратковременные дожди и удержит температуру ниже климатической нормы, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Температура воздуха в регионе будет держаться на отметках 15-17 градусов тепла. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

С 3 по 5 мая в Краснодаре будет пасмурно, но осадков не ожидается. Столбики на термометрах к пятнице вытянутся до 23 градусов.