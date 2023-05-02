В Краснодаре приставы взыскали более 140 млн рублей долга по зарплате

Проверки продолжаются

С февраля приставам поступило более 2,5 тысячи исполнительных документов о взыскании заработной платы со строительной компании в Краснодаре.

- Судебный пристав-исполнитель Николай Зеленецкий выявил дебиторскую задолженность перед должником-организацией, на которую был незамедлительно наложен арест. Кроме того, взыскание обращено на несколько объектов недвижимости и автопарк из 30 транспортных средств, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

До реализации арестованного имущества дело не дошло. Задолженность взыскана за счет средств, поступивших от контрагентов организации.

В общей сложности 146 млн рублей были перечислены в течение двух месяцев. Зарплата погашена в полном объеме.