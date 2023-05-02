Школу на улице Малышева построят в Лазаревском районе Сочи

В проекте Генплана два спорткомплекса и 21 многофункциональная спортивно-игровая площадка с уличными тренажерами Фото: Иван МАКЕЕВ

В границах ТОС «Лазаревское» живут более 25 тысяч сочинцев. Для микрорайона в Год архитектуры сейчас строят большую школу на улице Малышева и блок детского сада на Партизанской, благоустраивают набережную Псезуапсе, готовят к модернизации комплекс ОСК.

- Дальнейшие перспективы развития в деталях обсудили с местными жителями на сходе, он продолжался более двух часов. В проект Генерального плана по просьбам жителей внесены порядка четырех десятков нужных людям объектов: это школы, поликлиники, центры допобразования, дом творчества и клуб для молодежи, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В проекте Генплана два спорткомплекса и 21 многофункциональная спортивно-игровая площадка с уличными тренажерами. Инфраструктура для отдыха и спорта будет в каждом населенном пункте.

Большая работа проведена по паспорту ТОС микрорайона. Отремонтировали восемь участков дорог, подстанцию на Родниковой, на девяти улицах обновили парковую мебель. Провели компенсационные высадки на 33 территориях, работу по озеленению продолжают — в частности, к лету благоустроят зону для отдыха на улице Победы. Всего же в плане на этот год свыше 70 мероприятий.

- На встрече разобрали вопросы сочинцев к управляющим компаниям. По согласованию с надзорными органами по обращениям жителей провели внеплановые выездные проверки, четырем организациям необходимо устранить нарушения, - отметил Алексей Копайгородский.

Сочинцы активно участвуют в формировании комфортной городской среды. Каждое предложение должно пройти обсуждение и получить объективную оценку. Все значимые инициативы закрепляют в паспортах ТОС и стратегических программах, чтобы определить источники финансирования и сроки выполнения.