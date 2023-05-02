В Краснодаре задержали 31-летнего закладчика наркотиков

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В Краснодаре 31-летнего местного жителя подозревают в незаконном распространении наркотиков. Мужчина оставлял закладки в тайниках в путем в подъездах жилых домов.

- Мужчину удалось найти благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения. Его задержали с поличным на улице Сормовской. При досмотре из левого переднего кармана куртки изъяли сверток с порошком массой 0,14 грамм, который оказался метадоном, - сообщили в УМВД по Краснодару.

Кроме этого, в машине полицейские нашли 17 свертков. В них находилось 6,78 грамма наркотиков. Мужчина успел сделать три закладки в огороженной клумбе.

- Местный житель сообщил, что приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшего сбыта в Краснодаре, - добавили в полиции.

Сейчас мужчина находится под стражей.