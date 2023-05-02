На Кубани сотрудники ДПС помогли экстренно сопроводить роженицу к больнице

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На федеральной трассе водитель попросил сотрудников ДПС помощь. Нужно было экстренно доставить супругу в роддом, сам боялся, не успеет.

- Сотрудник ДПС Темрюкского района Михаил Колпаченко сопроводил машину с роженицей в хутор Коржевский и передал экипажу ДПС Славянского района. Майор полиции Виталий Петраков и младший лейтенант полиции Александр Поздняков доставили женщину в славянскую больницу, где она родила мальчика, - сообщили в краевом ГУ МВД.

Здоровью мамы и ребенка ничего не угрожает. Их уже отпустили домой. А в день выписки полицейские подарили родителям детское автокресло.