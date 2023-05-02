В Краснодарском крае за год ввели около 7,6 тыс. кв. метров жилья

В Краснодарском крае за год ввели около 7,6 тыс. кв. метров жилья. Показатель увеличился на 20,8%, говорится в исследовании, проведенном экспертами «РИА Новости».

В 2022 году объем введенного в крае жилья на одного человека составил 1,3 кв. метра. Обеспеченность населения региона жильем достигла 30,3 кв. метра на человека.

В целом по России в 2022 году ввели 102,71 млн кв. метров. Это на 11% больше показателя 2021 года. Отмечается, что на 4,1% выросли темпы сдачи многоквартирных домов и на 11% - жилых домов, построенных населением. На одного жителя страны введено 0,701 к. метра жилья.