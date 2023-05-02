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НовостиОбщество2 мая 2023 8:38

Самая дорогая студия в Сочи продается за 36 млн рублей

Основной объем предложения приходится на новостройки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Этот объект располагается в Центральном районе города

Этот объект располагается в Центральном районе города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи продаются около 6033 студий. Основной объем предложения приходится на новостройки (примерно 68%). Самая дорогая студия выставлена на продажу за 36 миллионов рублей.

- Этот объект располагается в Центральном районе города, на Курортном проспекте. Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного комплекса элит-класса. Расстояние до моря составляет 375 метров по прямой, - сообщили в пресс-службе агентства недвижимости.

Еще одна дорога квартира-студия продается на улице Орджоникидзе. Ее выставили на продаже за 32 миллиона рублей, а площадь около 26 квадратных метра. Но этот объект находится поближе к морю - 177 метров.