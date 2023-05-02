Всего победителями конкурса стали 17 школьников Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Знаешь?Научи!». В нем участвовали учащиеся 1-11 классов.

Заданием конкурса было записать научно-популярное видео и опубликовать его на платформе homo-science.ru. В критерии к работе вошло объяснение в доступной и интересной форме научной теорию, концепции или явления.

Победителей выбирали в трех возрастных категориях, пяти тематических и трех специальных номинациях. По результатам конкурса призовые места заняли 17 школьников. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в их число вошли два школьника из Краснодарского края. Победителями стали Владислав Рыжиков из школы № 4 станицы Кущевской и Владислав Стрельников из школы № 9 села Белая Глина.

Всего в 2023 году учащиеся записали более 2,5 тысяч видеороликов по различным тематикам.

- Такие мероприятия помогают вовлечь талантливых школьников в научно-исследовательскую деятельность и дать им толчок для выбора будущей профессии. Большую роль, конечно же, играют педагоги и наставники, которые подают пример, поддерживают и направляют, - отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. - Спасибо учителям Светлане Онищенко и Наталье Багменовой за то, что помогли ребятам победить в конкурсе.