В Краснодарском крае выявили 40 новых случаев COVID-19 за сутки

За все время в медицинские организации региона с подозрением на COVID-19 обратились 1108196 жителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае по состоянию на 2 мая было выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19. Детей среди заболевших нет.

- За все время в медицинские организации региона с подозрением на COVID-19 обратились 1108196 жителей, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за сутки в Краснодаре заболели 12 местных жителей, в Курганинском районе – пять, в Ейском, Староминском и Тбилисском – по три. По два новых пациента в Сочи и Новороссийске, а также в Новокубанском и Тихорецком районах. По одну положительному результату в Анапе, Динском, Кавказском, Лабинском, Северском и Темрюкском.