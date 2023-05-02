Неподалеку от предприятия они вскрыли сейф и забрали деньги Фото из архива КП

Двое жителей Кубани похитили сейф с 10 млн рублей с промышленного предприятия. Подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Петровской Славянского района. Как выяснилось, двое жителей Красноармейского района 48 и 50 лет проникли в административное здание промпредприятия и вынесли металлический сейф. В нем находилась крупная сумма - 10 млн рублей.

Неподалеку от предприятия подозреваемые вскрыли сейф и забрали деньги.

- В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых, - добавили в пресс-службе МВД по краю.