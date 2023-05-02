Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушками на Кубани. Авария произошла утром 30 апреля на трассе «М-4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск».

- По предварительным данным, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Forester, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, который двигался впереди. После столкновения автомобиль Subaru Forester отбросило на отбойник, а автомобиль Hyundai Accent совершил съезд на обочину с последующим наездом на препятствие, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Accent скончалась. 55-летнюю женщину, которая находилась в авто, с травмами доставили в больницу. В аварии пострадала и 25-летняя пассажирка автомобиля Subaru Forester. После осмотра медиков ей назначили амбулаторное лечение.