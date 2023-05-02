После жалоб жителей в четырех управляющих компаниях Сочи нашли нарушения

Сход граждан. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Глава Сочи встретился с жителями Лазаревского района. В течение двух часов обсуждали перспективы развития территории.

- Сейчас строим большую школу на улице Малышева и блок детского сада на Партизанской, благоустраиваем набережную Псезуапсе, готовим к модернизации комплекс ОСК. В проекте Генплана – два спорткомплекса и 21 площадка, - сообщил Алексей Копайгородский.

Кроме этого, после жалоб жителей проверки прошли в управляющих компаниях курорта. Четыре из них надзорные органы поручили устранить нарушения.