Мэрия Краснодара рассказала о паводковой ситуации в городе

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В мэрии Краснодара сообщили, что паводковая ситуация в городе под контролем. Уровень воды в реках постоянно мониторят специалисты.

- Самое главное — вовремя реагировать. Надо помнить, что при любой угрозе противопоказано медлить, — сказал глава города Евгений Наумов.

Наиболее сложный паводкоопасный период ожидается с мая по июль. Именно в эти три месяца большим дождевым паводком повышается сброс из Краснодарского водохранилища.

В настоящее время уровень воды в Краснодарском водохранилище не превышает пределов нормы. В городе прочистят от мусора русла водоотводящих каналов. Помимо этого, уже почистили коллекторы общей протяженностью 3,5 километров и 2124 дождеприеемных колодца. Их них собрали и вывезли 150 кубических метров ила.