Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 10:11

Мэрия Краснодара рассказала о паводковой ситуации в городе

Кубанская столица готова к паводкоопасному периоду
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В мэрии Краснодара сообщили, что паводковая ситуация в городе под контролем. Уровень воды в реках постоянно мониторят специалисты.

- Самое главное — вовремя реагировать. Надо помнить, что при любой угрозе противопоказано медлить, — сказал глава города Евгений Наумов.

Наиболее сложный паводкоопасный период ожидается с мая по июль. Именно в эти три месяца большим дождевым паводком повышается сброс из Краснодарского водохранилища.

В настоящее время уровень воды в Краснодарском водохранилище не превышает пределов нормы. В городе прочистят от мусора русла водоотводящих каналов. Помимо этого, уже почистили коллекторы общей протяженностью 3,5 километров и 2124 дождеприеемных колодца. Их них собрали и вывезли 150 кубических метров ила.