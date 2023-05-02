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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:17

В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
Следователи организовали проверку Фото из архива КП

Следователи организовали проверку Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла вечером 1 мая на улице Линейной, 21.

О произошедшем начали сообщать пользователи в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина выпал из окна многоквартирного дома. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время следователи проводят проверку.

- Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и соседи, будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.