Юные спортсмены из Сочи успешно выступили на фестивале по адаптивному хоккею

Фото: sochi.ru

Сочинские команды по адаптивному хоккею приняла участие в пятом Всероссийском фестивале. В соревнованиях участвовали 39 регионов.

- Дети соревновались в трех дисциплинах: следж-хоккей для детей с поражением опорно-двигательного аппарата», специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта, хоккей для незрячих и слабовидящих. Команды из Сочи участвовала в первых двух дисциплинах, - сообщили в мэрии курорта.

Команда «Энергия Жизни. Сочи» победила со счетом 23:1. А команда «Energy» стала победителем в номинации «Бронзовый стандарт».

На сегодняшний день в Сочи адаптивными видами спорта занимаются около 200 человек. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут играть в настольной теннис, дартс, шашки, самбо, лазерный парабиатлон, адаптивный хоккей.