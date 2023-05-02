В Краснодаре за два месяца навели порядок на территориях в 230 га Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре за два месяца навели порядок на территориях в 230 га. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Двухмесячник по наведению санитарного порядка стартовал 6 марта и завершился 28 апреля. Жители, сотрудники администраций, общественники, волонтеры выходили на улицы города и присоединялись к марафону субботников.

- Ни дожди, ни грязь, ни холодная погода - ничто нас не остановило. Мы в очередной раз доказали, что объединившись, мы сила, и причем созидательная! Приятно было видеть, как жители Краснодара семьями выходили на субботники, показывали пример младшему поколению, - отметил Евгений Наумов.