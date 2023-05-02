Развитие территории обсудили на профильном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани создали рабочую группу по развитию бухты Инал. Ее сформировали из представителей краевых органов власти, администрации Туапсинского района и бизнес-сообщества. Развитие территории обсудили на профильном совещании, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время в бухте Инал насчитывается 65 средств размещения. Однако от отдыхающих регулярном поступают жалобы на качество услуг и в отелях, и на набережной. А количество отдыхающих, приезжающих на один день, превышает число туристов в гостиницах.

- Учитывая близость к Краснодару и природные богатства, эта бухта может и должна быть любимым местом отдыха краснодарцев, ростовчан и других туристов, которые не хотят ехать далеко, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - Но, к сожалению, до сих пор территория воспринимается как место, куда можно приехать на день, искупаться и уехать.

На совещании сформировали рабочую группу под председательством врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого. Так, к 15 мая будет утверждена дорожная карта со сроками работ и ответственными лицами. К концу года рабочая группа подготовит мастер-план развития бухты Инал.