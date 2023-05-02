В Сочи установят более 800 видеокамер наружного наблюдения

Фото: sochi.ru

Сочи сделают еще безопаснее перед началом летнего сезона. На улицах города-курорта в течение года появится еще более 800 видеокамер наружного наблюдения.

- В настоящее время общее количество видеокамер в составе системы «Безопасный город» в Сочи достигает 2520 единиц. Стоит отметить, что в 2014 году их было в два раза меньше, - сообщили в мэрии курорта.

450 камер установят на площадках, у фонтанов и на пляжах курорта. 114 из них появятся за счет курортного сбора. Доступ к ресурсам будет обеспечен полицейских и силовиков города.

Кроме этого, с марта в Сочи разворачивается аппаратно-программный комплекс «Купол», в составе которого 250 видеокамер. Объективы направлена на места массового скопления людей, ТЦ, заправки. Камеры могут распознавать лица, цвет одежды и сопоставлять с базами розыска.