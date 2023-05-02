В Сочи с июня автобусы перейдут на сезонный режим работы

Будут и круглосуточные рейсы до аэропорта.

Автобусы с июня будут курсировать в Сочи до 23:00 часов, в направлении из центра в Адлер — до полуночи. К слову, будут и круглосуточные рейсы до аэропорта.

К лету планируют завершить все основные дорожные работы, разметку наносят в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта. Торговые сети также переходят на ночной режим доставки и разгрузки товаров.

- Летом ждем рекордную загрузку наших отелей и гостиниц. К сезону готовимся комплексно, в формате межведомственного штаба. Так из сезона в сезон обеспечиваем высокие стандарты сервиса, комфорта и безопасности для сочинцев и всех наших соотечественников на самом популярном курорте страны, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.