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НовостиОбщество2 мая 2023 11:42

Почти 40% жителей Краснодара поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов

Чаще остальных высказываются «за» опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет
ПАВЛОВА Валерия
Почти 40% жителей Краснодара поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: Яна АСАХОВА

Почти 40% жителей Краснодара поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: Яна АСАХОВА

Почти 40% жителей Краснодара поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов. Результаты опроса озвучили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, 39% высказались за запрет работы подобных сервисов. Они отметили отсутствие у водителей электросамокатов культуры вождения, несоблюдение скоростного режима. Кроме того, возникает опасность для пешеходов и водителей авто.

Чаще остальных высказываются «за» участники опроса в возрасте от 35 до 44 лет – 44%. Наоборот, не поддерживают решение о запрете жители младше 34 лет – 48%.