Полиция Краснодара организовала проверку после выстрела в собаку на улице Кирпильской

Проводится проверка

В Краснодаре организовали проверку после выстрела в собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все произошло днем 1 мая на улице Кирпильской. По словам очевидцев, трое неизвестных направили на пса направили предмет, похожий на оружие. Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников и мотивы их действий, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк. - По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.