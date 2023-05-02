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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:18

Полиция Краснодара организовала проверку после выстрела в собаку на улице Кирпильской

По словам очевидцев, в животное направили предмет, похожий на оружие
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка

Проводится проверка

В Краснодаре организовали проверку после выстрела в собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все произошло днем 1 мая на улице Кирпильской. По словам очевидцев, трое неизвестных направили на пса направили предмет, похожий на оружие. Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников и мотивы их действий, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк. - По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.