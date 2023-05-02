Клуб загородного отдыха «Римские каникулы» объединил дольщиков и жителей AVA Group на маевке

Фото предоставлено пресс-службой компании AVA Group

Первое мая дольщики и жители сданных домов компании AVA Group в этом году встретили по-особенному. Традиционная маевка была организована на территории клуба загородного отдыха «Римские каникулы», куда могли приехать все желающие, чтобы отметить день весны и труда!

На входе в клуб загородного отдыха гостей встречали нарядные ходулисты в костюмах «бабочек», напоминая о весне. Несмотря на переменчивость погоды, настроение участников праздника было по-весеннему теплым. На территории клуба загородного отдыха «Римские каникулы» в этот день были развлечения на любой вкус: от активных игр и развлекательной программы до возможности пожарить шашлыки в оборудованных беседках. Дети могли порезвиться в сухом бассейне с шариками или попробовать пройти полосу препятствий, взрослые - поиграть в надувной боулинг или дартс. Гости подпевали кавер-группе и участвовали в конкурсах от ведущей, а в награду получали призы и подарки от застройщика. Но главное – жители могли познакомиться друг с другом, поближе узнать соседей и хорошо провести время вместе.

Фото предоставлено пресс-службой компании AVA Group

И конечно, какая маевка без первомайской демонстрации? Общее настроение поддерживали «пионеры», звонко отстукивая праздничный марш, в которому все желающие могли присоединиться.

Клуб загородного отдыха «Римские каникулы» расположен в пригороде Краснодара, в хуторе Ленина, на берегу Краснодарского водохранилища. В распоряжении посетителей бассейн, банный комплекс, прогулочные зоны, беседки и домики, мангальные зоны, а также кафе и рестораны, где можно приятно провести время в компании родных и близких!

AVA Group активно развивает атмосферу добрососедства. Среди проведенных мероприятий – кинопоказы под открытым небом ко Дню Победы, экологические акции, Дни двора и детские праздники. Совместные активности позволяют укрепить добрососедские отношения, поближе познакомить жителей между собой, развивать культуру совместного времяпрепровождения.

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